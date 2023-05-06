Иван Охлобыстин высказался о попытке убить Захара Прилепина и вспомнил удары беспилотников по Кремлю.
Звезда сериала "Интерны" рассказал, что писатель находится в больнице.
"Пока ничего толком неизвестно, кроме того, что у него или оторвало ноги, или сломало", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Охлобыстин объяснил, что опасность угрожала и дочке Прилепина.
"Незадолго до взрыва заминированной машины он из неё высадил маленькую дочку. Господь уберёг ребёнка. Собственно только на Господа и стоит рассчитывать, после прилётов по Кремлю", — выразил своё мнение артист.
Охлобыстин выразил уверенность в победе России.
Ранее на федеральном канале рассказали о счастливом случае, который помог Прилепину избежать смерти.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.