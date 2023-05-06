Охлобыстин о покушении на Прилепина: высадил маленькую дочку из заминированной машины

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Иван Охлобыстин высказался о попытке убить Захара Прилепина и вспомнил удары беспилотников по Кремлю.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Звезда сериала "Интерны" рассказал, что писатель находится в больнице.

"Пока ничего толком неизвестно, кроме того, что у него или оторвало ноги, или сломало", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин объяснил, что опасность угрожала и дочке Прилепина.

"Незадолго до взрыва заминированной машины он из неё высадил маленькую дочку. Господь уберёг ребёнка. Собственно только на Господа и стоит рассчитывать, после прилётов по Кремлю", — выразил своё мнение артист.

Охлобыстин выразил уверенность в победе России.

Ранее на федеральном канале рассказали о счастливом случае, который помог Прилепину избежать смерти.

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Захар Прилепин видео с места взрыва автомобиля