Хакеры из Белоруссии взломали украинское радио "Байрактар FM"

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Радиовещание украинского "Байрактара FM" прервано обращением белорусских хакеров, которые просят бросить оружие и взглянуть правде в глаза: президент киевского "фашистского" режима Владимир Зеленский использует собственный народ как "пушечное мясо".

Фото: zn.ua

"Открой глаза. Забудь всё то, что говорила тебе украинская пропаганда. Если ты сложишь оружие, режим Зеленского не сможет продолжать кровавую войну. Вместо клоуна в цирке твоё место рядом с семьей".

Также хакеры призвали украинский народ бороться за свободу и мирное небо, ведь "именно наши деды и прадеды победили фашизм, и мы победим".

Ранее сообщалось о взломе эфира двух радиостанций на территории Крыма. В ряде городов полуострова передавалось обращение начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн страны

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