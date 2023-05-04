Радиовещание украинского "Байрактара FM" прервано обращением белорусских хакеров, которые просят бросить оружие и взглянуть правде в глаза: президент киевского "фашистского" режима Владимир Зеленский использует собственный народ как "пушечное мясо".
"Открой глаза. Забудь всё то, что говорила тебе украинская пропаганда. Если ты сложишь оружие, режим Зеленского не сможет продолжать кровавую войну. Вместо клоуна в цирке твоё место рядом с семьей".
Также хакеры призвали украинский народ бороться за свободу и мирное небо, ведь "именно наши деды и прадеды победили фашизм, и мы победим".
Ранее сообщалось о взломе эфира двух радиостанций на территории Крыма. В ряде городов полуострова передавалось обращение начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн страны
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