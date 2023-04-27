Aviaincident: молния ударила в самолёт, летевший по маршруту Москва — Санкт-Петербург

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В самолёт, который следовал по маршруту Москва — Санкт-Петербург, ударила молния, эксперты оценивают повреждения на воздушном судне.

Как отмечается в Telegram-канале Aviaincident, речь идёт о самолёте, принадлежащем компании "Уральские авиалинии". Подчёркивается, что молния попала в него вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Профильные специалисты выявили повреждения во время техосмотра судна.

"Обнаружены следы попадания атмосферного электричества на фюзеляже и крыльях", — сказано в публикации.

Пассажиры не пострадали в результате удара молнии. Эксперты продолжают подробную оценку состояния судна.

Ранее аналогичный инцидент произошёл в небе над Сочи, когда самолёт заходил на посадку. В этом случае пострадавших тоже удалось избежать.

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