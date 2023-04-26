SHOT: в Мурманской области разбился истребитель МиГ-31

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возникшего пожара на борту. Предположительно, он упал в озеро. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время запланированного полёта один из двигателей загорелся. Свидетели сообщают о двух парашютистах в районе крушения.

Предварительная причина аварии с МиГ-31 — помпаж двигателя. Пилоты успели капитулироваться, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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