Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возникшего пожара на борту. Предположительно, он упал в озеро. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Во время запланированного полёта один из двигателей загорелся. Свидетели сообщают о двух парашютистах в районе крушения.
Предварительная причина аварии с МиГ-31 — помпаж двигателя. Пилоты успели капитулироваться, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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