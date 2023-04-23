Более 4,4 млн рублей взыскали в пользу дочери погибшей сотрудницы Пермского порохового завода. Женщина погибла в результате ЧП, которое произошло 1 мая 2022 года на участке №12 производства "Пластмассы".
На заводе произошло возгорание, в результате чего одна работница погибла на месте, а ещё две были госпитализированы.
"Суд посчитал, что дочери погибшей положены дополнительные выплаты. Ее требования были частично удовлетворены: в пользу дочери взыскали компенсацию морального вреда в 2 млн рублей, единовременное пособие в размере 2,4 млн рублей", — пишет properm.ru.
Дочь погибшей требовала от завода 10 миллионов, но суд удовлетворил ходатайство частично.
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