В Перми резко возросло число дорожных аварий с участием детей

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В Перми за 3 месяца в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 26 детей.

В Перми резко возросло число аварий на дорогах с участием несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что чаще всего причинами дорожных аварий со смертельным исходом становится отвлечённое вождение.

По информации издания properm.ru, самый распространённый вид ДТП — наезд на детей-пешеходов. Такие инциденты нередко происходят на пешеходных переходах. Дети часто сами провоцировали аварию, резко выбегая на дорогу перед проезжающими мимо автомобилями.

Случается также, что дети попадают в ДТП, находясь за рулём мотоциклов, мопедов и электросамокатов.

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Почему гибнут дети на дорогах??? ДТП, авария, ребенок пострадал.