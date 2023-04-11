В Перми за 3 месяца в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 26 детей.
В Перми резко возросло число аварий на дорогах с участием несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что чаще всего причинами дорожных аварий со смертельным исходом становится отвлечённое вождение.
По информации издания properm.ru, самый распространённый вид ДТП — наезд на детей-пешеходов. Такие инциденты нередко происходят на пешеходных переходах. Дети часто сами провоцировали аварию, резко выбегая на дорогу перед проезжающими мимо автомобилями.
Случается также, что дети попадают в ДТП, находясь за рулём мотоциклов, мопедов и электросамокатов.
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