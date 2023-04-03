Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Немецкий политик: "Поставка танков Украине — определённый жест"
Фронтмен группы "Земляне" Киселёв назвал певца SHAMAN "нерукопожатным"
Рогов: ВС РФ уничтожили базу с десятками иностранных наёмников в Запорожской области
Штурмовики ВС РФ под Авдеевкой описали свою работу: "Страшно умереть трусом"
Atomic Heart впервые получила скидку с момента релиза
Врио губернатора Херсонской области Сальдо посоветовал Киеву "готовиться к эвакуации"
Baijiahao: указ Путина №229 заставил Блинкена позвонить Лаврову
Maruti Alto 800 снят с производства: Прощание с культовым 796-кубовым двигателем

Отвлеченное вождение способствует росту числа смертельных случаев, считают регуляторы

2:54
Авто

Эти цифры вызывают тревогу и озабоченность. Согласно недавнему отчету, опубликованному Национальной администрацией безопасности дорожного движения, в 2021 году как минимум один отвлекшийся водитель был вовлечен в 3 522 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом.

Отвлеченное вождение способствует росту числа смертельных случаев, считают регуляторы

Смертельные случаи, связанные с превышением скорости, выросли на 7,9%, смертельные случаи, связанные с вождением в состоянии алкогольного опьянения, увеличились на 14%, а смертельные случаи, связанные с вождением без ремня безопасности, увеличились на 8,1% с 2020 по 2021 год.

Кроме того, смертность пешеходов выросла на 13%, а смертность велосипедистов — на 2% в том же году. NHTSA планирует опубликовать предварительные данные по смертности в ДТП за 2022 год в ближайшие недели.

На пресс-конференции, состоявшейся в Сиэтле, представители NHTSA подчеркнули опасность отвлекающих факторов во время вождения, особо отметив распространенное использование мобильных телефонов, отправку СМС и прием пищи.

Софи Шульман, заместитель администратора NHTSA, заявила, что новые данные подчеркивают пагубные последствия рассеянного вождения и важность общенациональной кампании.

Она добавила: "Мы должны использовать все имеющиеся у нас инструменты для сокращения количества случаев рассеянного вождения: законы штатов, просвещение и информационно-разъяснительная работа, а также отключение телефонов во время вождения — все это может помочь спасти жизни".

Кампания направлена на водителей в возрасте от 18 до 34 лет, которые, согласно данным NHTSA, чаще других возрастных групп гибнут в авариях, связанных с отвлечением внимания. Кампания продлится до 10 апреля.

Стив Кифер, руководитель General Motors на пенсии, который потерял своего сына Митчела в 2016 году в результате аварии, связанной с отвлечением внимания, считает, что мобильные телефоны являются основной причиной отвлечения внимания во время вождения.

Он добавил, что существуют технологии, позволяющие предотвратить отвлечение внимания, такие как режимы "не беспокоить", приложения и автомобильные системы, которые следят за водителями, чтобы убедиться, что они внимательны. Он подчеркнул, что все эти технологии доступны сегодня и могут быть быстро внедрены.

Несмотря на то, что 90% людей признают опасность отвлеченного вождения, 80% все еще признают, что игнорируют ее, добавил Кифер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ДТП. Подборка на видеорегистратор за 03.04.2023 Апрель 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе

Продвигаться армии России в Донбассе мешает артиллерия ВСУ.

Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
МК: подозреваемая в убийстве военкора Татарского резко разбогатела и собиралась на Украину
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Михаил Галустян сообщил, что получил армянское гражданство
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Названа главная опасность вакцинации от коронавируса
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ
Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ
Последние материалы
РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Немецкий политик: "Поставка танков Украине — определённый жест"
Фронтмен группы "Земляне" Киселёв назвал певца SHAMAN "нерукопожатным"
Рогов: ВС РФ уничтожили базу с десятками иностранных наёмников в Запорожской области
Штурмовики ВС РФ под Авдеевкой описали свою работу: "Страшно умереть трусом"
Atomic Heart впервые получила скидку с момента релиза
Врио губернатора Херсонской области Сальдо посоветовал Киеву "готовиться к эвакуации"
Отвлеченное вождение способствует росту числа смертельных случаев, считают регуляторы
Baijiahao: указ Путина №229 заставил Блинкена позвонить Лаврову
Maruti Alto 800 снят с производства: Прощание с культовым 796-кубовым двигателем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников