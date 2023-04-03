Отвлеченное вождение способствует росту числа смертельных случаев, считают регуляторы

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Эти цифры вызывают тревогу и озабоченность. Согласно недавнему отчету, опубликованному Национальной администрацией безопасности дорожного движения, в 2021 году как минимум один отвлекшийся водитель был вовлечен в 3 522 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом.

Смертельные случаи, связанные с превышением скорости, выросли на 7,9%, смертельные случаи, связанные с вождением в состоянии алкогольного опьянения, увеличились на 14%, а смертельные случаи, связанные с вождением без ремня безопасности, увеличились на 8,1% с 2020 по 2021 год.

Кроме того, смертность пешеходов выросла на 13%, а смертность велосипедистов — на 2% в том же году. NHTSA планирует опубликовать предварительные данные по смертности в ДТП за 2022 год в ближайшие недели.

На пресс-конференции, состоявшейся в Сиэтле, представители NHTSA подчеркнули опасность отвлекающих факторов во время вождения, особо отметив распространенное использование мобильных телефонов, отправку СМС и прием пищи.

Софи Шульман, заместитель администратора NHTSA, заявила, что новые данные подчеркивают пагубные последствия рассеянного вождения и важность общенациональной кампании.

Она добавила: "Мы должны использовать все имеющиеся у нас инструменты для сокращения количества случаев рассеянного вождения: законы штатов, просвещение и информационно-разъяснительная работа, а также отключение телефонов во время вождения — все это может помочь спасти жизни".

Кампания направлена на водителей в возрасте от 18 до 34 лет, которые, согласно данным NHTSA, чаще других возрастных групп гибнут в авариях, связанных с отвлечением внимания. Кампания продлится до 10 апреля.

Стив Кифер, руководитель General Motors на пенсии, который потерял своего сына Митчела в 2016 году в результате аварии, связанной с отвлечением внимания, считает, что мобильные телефоны являются основной причиной отвлечения внимания во время вождения.

Он добавил, что существуют технологии, позволяющие предотвратить отвлечение внимания, такие как режимы "не беспокоить", приложения и автомобильные системы, которые следят за водителями, чтобы убедиться, что они внимательны. Он подчеркнул, что все эти технологии доступны сегодня и могут быть быстро внедрены.

Несмотря на то, что 90% людей признают опасность отвлеченного вождения, 80% все еще признают, что игнорируют ее, добавил Кифер.

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