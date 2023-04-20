Мощный взрыв в Белгороде: удар был нанесён по жилому району

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В 22:05 прозвучал в жилом районе Белгорода прогремел мощный взрыв.

На опубликованных фото видно, что на проезжей части образовалась огромная воронка радиусом не менее 20 метров. Местные паблики сообщают, что происшествие произошло на перекрестке Ватутина — Губкина.

Очевидцы рассказали, что в домах почувствовали "словно толчки при несильном землетрясении". Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Местные жители сообщают, что в результате взрыва повреждена часть дома по улице Шаландина.

Воронка в Белгороде после взрыва

Официальной информации о происшествии на данный момент нет. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв и все оперативные и аварийные службы находятся на месте.

Вероятной целью удара по Белгороду была городская подстанция. Она находится в нескольких десятках метрах от места падения ракеты.

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