МО РФ: над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса

0:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Минобороны России сообщает, что над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса.

20 апреля при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса.

Ранее сообщалось, что примерно в 22:05 на перекрестке Ватутина — Губкина произошёл взрыв. На проезжей части Белгорода образовалась воронка. По некоторым данным, её радиус составил не менее 20 метров.

Также взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Жертв нет, проводится расследование.

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