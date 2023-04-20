Минобороны России сообщает, что над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса.
20 апреля при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса.
Ранее сообщалось, что примерно в 22:05 на перекрестке Ватутина — Губкина произошёл взрыв. На проезжей части Белгорода образовалась воронка. По некоторым данным, её радиус составил не менее 20 метров.
Также взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Жертв нет, проводится расследование.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.