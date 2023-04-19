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МК: ГСУ СК России по Москве раскрыло убийство через 27 лет

2:15
Происшествия

Спустя 27 лет следователи Главного следственного управления СКР по Московской области смогли раскрыть жестокое двойное убийство. Мужчины, которые расстреляли своих жертв, считали, что мстят за изнасилование сестры одного из них. Однако выяснилось, что они ошиблись и лишили жизни двух невинных людей пишет "МК".

МК: ГСУ СК России по Москве раскрыло убийство через 27 лет

17-летняя жительница города Люберцы 4 августа 1995 года сообщила своему старшему брату, что её изнасиловали в частном доме неподалеку. Он решил сам наказать обидчика и пригласил своего друга. Мужчины вооружились пистолетами ТТ и ПМ, сели в машину и направились по указанному адресу.

Подъехав к дому и убедившись, что там кто-то есть, они бросили в окно боевую гранату и ворвались внутрь. Там находились двое мужчин и женщина, которые были шокированы взрывом и не могли сопротивляться. Несмотря на то, что обвинения в изнасиловании были отвергнуты, нападавшие не поверили им. Они посадили всех троих в машину под угрозой пистолетов и увезли в лесополосу рядом с городом Железнодорожный, где расстреляли мужчин. Женщину расстреляли в другом лесу.  

Сыщики быстро задержали одного из убийц, но не смогли доказать его вину из-за отсутствия улик. Его пришлось отпустить через некоторое время. Через 27 лет, вернувшись к этому делу, сыщики смогли задержать виновных, найдя новые доказательства. Свидетели преступления, которые ранее боялись дать правдивые показания, наконец, заговорили.

Согласно результатам следствия, убийцы, как оказалось, ошиблись в своих подозрениях: их жертвы не имели отношения к изнасилованию. Впоследствии сыщики смогли установить настоящего насильника и доказать его причастность к произошедшему, после чего он был осуждён.

Помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная сообщила, что обоим задержанным были предъявлены обвинения в убийстве двух или более человек. Им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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