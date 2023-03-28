Mash: под Санкт-Петербургом в казарме Военной академии скончались три курсанта

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Троих курсантов Военной академии связи имени Будённого нашли мёртвыми в казарме в городе Сертолово Ленинградской области. Эту информацию сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Двум погибшим было по 19 лет. Они являлись контрактниками из Владивостока и Нальчика. Начали службу в 2022 году.

Трое россиян вернулись из увольнения 26 марта. Они присутствовали на построении и впоследствии легли спать. На следующее утро курсантам стало плохо: у них начались признаки эпилепсии, пошла пена изо рта.

На телах погибших не было телесных повреждений. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели военных.

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Трое курсантов погибли в Военной академии связи под Санкт Петербургом