Власти Приднестровья рассказали о покушении на руководителя региона Вадима Красносельского. Информация о происшествии опубликована на официальном сайте Министерства государственной безопасности.
"Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц", — заявили представители чиновников.
По данным МГБ, силовики задержали предполагаемых преступников. Они признали вину, отметили в министерстве. Чиновники пообещали рассказать подробности вечером в четверг, девятого марта.
Ранее политолог Андрей Суздальцев в беседе с РИА Новости сообщил, что Киев "хочет убрать" непризнанную ПМР.
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В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.