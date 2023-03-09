В Приднестровье заявили о предотвращении покушения СБУ на главу региона Красносельского

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Приднестровья рассказали о покушении на руководителя региона Вадима Красносельского. Информация о происшествии опубликована на официальном сайте Министерства государственной безопасности.

"Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц", — заявили представители чиновников.

По данным МГБ, силовики задержали предполагаемых преступников. Они признали вину, отметили в министерстве. Чиновники пообещали рассказать подробности вечером в четверг, девятого марта.

Ранее политолог Андрей Суздальцев в беседе с РИА Новости сообщил, что Киев "хочет убрать" непризнанную ПМР.

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