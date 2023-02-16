Сына Жириновского арестовали на 15 суток за нападение на полицейского

Суд арестовал Олега Эйдельштейна на 15 суток за дебош в одном из ресторанов Москвы и нападение на полицейского.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Эйдельштейн, который является сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, устроил дебош в московском ресторане, после чего был задержан полицейскими. В отделе он оскорблял представителей власти, после чего ударил одного из них.

На правонарушителя был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.