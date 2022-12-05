Shot: москвичка устроила дебош в баре из-за песни "Без бою" группы из Украины

В одном из развлекательных заведений Москвы задержали женщину и её мужа. Они устроили дебош в караоке-баре в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина утверждает, что её отдых испортила соседняя компания, заказавшая песню "Океана Ельзи" "Без бою". Девушка начала бить по аппаратуре, а потом крошить посуду. Её муж позвонил в полицию и пожаловался на то, что в самом центре Москвы исполняют "националистические украинские песни".

После этого к правоохранительным органам обратились сотрудники заведения и попросили разобраться с нарушителями порядка. Полиция составила протокол на пару за мелкое хулиганство.

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