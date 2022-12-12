Пьяный водитель внедорожника задавил рыбака на озере в Новосибирской области

В Новосибирской области в воскресенье случилась трагедия — пьяный водитель внедорожника задавил мужчину, который рыбачил в палатке на озере. Об этом сообщает издание Сиб.фм.

Отмечается, что водитель Toyota RAV4 катался по льду на озере Чаны и в какой-то момент совершил наезд на палатку с рыбаками. Один из них — 37-летний отец троих детей, скончался на месте.

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