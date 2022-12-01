В Армении разбился самолёт. Погибли два российских лётчика

В Армении разбился самолет B55. На месте крушения — рядом с деревней Джрабер Котайкской области, обнаружены тела двух лётчиков.

Об этом сообщает республиканское МЧС.

"1 декабря в 14:20 (13:20 по мск) в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкской области разбился и загорелся самолет В55, — написано в сообщении. — На место происшествия выехали два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС, три спасательных отряда центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и дежурная группа управления медицинского обеспечения. На месте обнаружены два обгоревших тела".

По данным Комитета гражданской авиации Армении, самолёт летел из Еревана в Астрахань.

"Других пострадавших (кроме пилотов) на месте крушения не найдено", — сказал ТАСС пресс-секретарь МЧС Армении.

На момент написания материала известно, что частный легкомоторный самолет BeechCraft 95, совершавший полет Ереван — Астрахань, в 13:11 исчез с радаров. Его были обнаружены в 14:20.

По словам начальника начальника Котайкского регионального спасательного управления Геворга Седракяна, погибшие — граждане России.

Пока другой информации о причинах и обстоятельствах крушения нет.