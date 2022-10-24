Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в городском отделе полиции Пятигорска. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным ЦОС, оперативникам удалось пресечь запрещённую деятельность сторонников "Исламского государства"*. В состав группировки входили граждане республик Центрально-Азиатского региона.
"Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершить диверсионно-террористическую акцию в здании городского отдела полиции", — прокомментировали в Федеральной службе безопасности.
После задержания все участники ИГ* признались в подготовке теракта. Оперативники проверили квартиры обвиняемых и выяснили, что они запаслись компонентами и поражающими элементами для создания самодельной взрывчатки.
СК РФ приступил к расследованию уголовного дела.
Ранее специалисты ФСБ пресекли теракт сторонника "Исламского государства"* на Крымском полуострове. Как пояснили в ведомстве, злоумышленник планировал подорвать железную дорогу.
* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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