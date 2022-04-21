Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Крыму. Его планировал реализовать сторонник запрещённой в РФ группировки "Исламское государство"* по указанию руководителей крымско-татарского добровольческого батальона "Крым"*.
На сайте ФСБ РФ сообщается, что злоумышленник готовил подрыв железной дороги в Симферополе.
"Гражданин РФ, сторонник МТО "Исламское государство"*, осуществлявший подготовку подрыва, задержан", — уточнили в ведомстве.
В квартире у мужчины нашли две самодельные взрывчатки, два электродетонатора, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки. Следователи возбудили против него уголовное дело по факту приготовления к теракту и незаконного хранения взрывных устройств.
Члены крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым"* принимают участие в боевых действиях на территории Украины против российской армии.
"Исламское государство"* - террористическая организация, запрещённая на территории РФ.
Крымско-татарский добровольческий батальон "Крым"* - экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".