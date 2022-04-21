ФСБ: в Крыму предотвращён теракт на железной дороге

Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Крыму. Его планировал реализовать сторонник запрещённой в РФ группировки "Исламское государство"* по указанию руководителей крымско-татарского добровольческого батальона "Крым"*.

На сайте ФСБ РФ сообщается, что злоумышленник готовил подрыв железной дороги в Симферополе.

"Гражданин РФ, сторонник МТО "Исламское государство"*, осуществлявший подготовку подрыва, задержан", — уточнили в ведомстве.

В квартире у мужчины нашли две самодельные взрывчатки, два электродетонатора, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки. Следователи возбудили против него уголовное дело по факту приготовления к теракту и незаконного хранения взрывных устройств.

Члены крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым"* принимают участие в боевых действиях на территории Украины против российской армии.

"Исламское государство"* - террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

Крымско-татарский добровольческий батальон "Крым"* - экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.