Twitch заблокировал российского стримера за трансляцию с горячей ванной

Видеостриминговый сервис Twitch заблокировал российского стримера, который решил поиздеваться над европейцами и начал вести прямую трансляцию в ванной комнате, где наполнял ванну горячей водой.

Через сутки его аккаунт был заблокирован. Администрация сервиса объяснила, что причиной блокировки стало "массовое распространение видеоконтента, содержащего насилие".

Ранее житель Ростова-на-Дону получил бан за то, что круглосуточно стримил, как у него на кухне горит газ. Трансляция была подписана следующим образом: "Русский парень тратит газ, сколько хочет, всего за 1,44 евро в месяц". Иностранцы на форуме Reddit восхитились дешевизне голубого топлива в России и пожаловались, что у них только одна минута горящего газа обходится в 1,44 евро.