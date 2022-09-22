Иностранцы восхитились цене на газ в РФ после стрима россиянина

Пользователи зарубежного интернет-ресурса Reddit прокомментировали стрим жителя Ростова-на-Дону, который круглосуточно транслировал работу газовой плиты.

Россиянин не отключал прямую трансляцию, даже когда уходил из дома. Всё это время интернет-пользователи могли видеть, как у мужчины на кухне непрерывно горит газ. Стрим назывался: "Русский парень тратит газ, сколько хочет, всего за 1,44 евро в месяц".

Иностранцы прокомментировали видео с нескрываемой завистью.

По словам пользователя JackstaWRX, в Великобритании газ стоит по 1,44 евро в минуту.

Юзер с ником Crandoge написал, что в Голландии голубое топливо подорожало со 100 до 600 евро.