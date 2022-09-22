Пользователи зарубежного интернет-ресурса Reddit прокомментировали стрим жителя Ростова-на-Дону, который круглосуточно транслировал работу газовой плиты.
Россиянин не отключал прямую трансляцию, даже когда уходил из дома. Всё это время интернет-пользователи могли видеть, как у мужчины на кухне непрерывно горит газ. Стрим назывался: "Русский парень тратит газ, сколько хочет, всего за 1,44 евро в месяц".
Иностранцы прокомментировали видео с нескрываемой завистью.
По словам пользователя JackstaWRX, в Великобритании газ стоит по 1,44 евро в минуту.
Юзер с ником Crandoge написал, что в Голландии голубое топливо подорожало со 100 до 600 евро.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.