Во Владивостоке произошёл конфликт между водителем автобуса и молодым человеком, который отказался платить за проезд. Об этом пишет vostokmedia.com.
По информации издания, водитель вышел на улицу, чтобы догнать пассажира, однако безбилетник распылил газовый баллончик ему в лицо. Между ними произошёл конфликт. Очевидцы пришли на помощь водителю и попытались забрать оружие самообороны у пассажира.
"Скорая увезла в больницу и водителя, и молодого человека", — прокомментировали в городской администрации.
Отмечается, что врачи оказали первую медицинскую помощь мужчине, который находился за рулём автобуса, а затем отправили его домой.
Представители транспортной компании пообещали провести дополнительную проверку и установить все обстоятельства ЧП.
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