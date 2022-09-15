Во Владивостоке пассажир распылил газовый баллончик в лицо водителю автобуса

Во Владивостоке произошёл конфликт между водителем автобуса и молодым человеком, который отказался платить за проезд. Об этом пишет vostokmedia.com.

По информации издания, водитель вышел на улицу, чтобы догнать пассажира, однако безбилетник распылил газовый баллончик ему в лицо. Между ними произошёл конфликт. Очевидцы пришли на помощь водителю и попытались забрать оружие самообороны у пассажира.

"Скорая увезла в больницу и водителя, и молодого человека", — прокомментировали в городской администрации.

Отмечается, что врачи оказали первую медицинскую помощь мужчине, который находился за рулём автобуса, а затем отправили его домой.

Представители транспортной компании пообещали провести дополнительную проверку и установить все обстоятельства ЧП.