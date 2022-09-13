Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в результате покушения получила лёгкие ранения и сейчас находится в местной больнице.
"Её жизни ничего не угрожает", — сообщает "Интерфакс".
Ранее в подъезде дома, где проживает женщина, сработало взрывное устройство. Охранник ректора скончался от полученных травм.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.