Ректор Херсонского университета Томилина попала в больницу после покушения

Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в результате покушения получила лёгкие ранения и сейчас находится в местной больнице.

"Её жизни ничего не угрожает", — сообщает "Интерфакс".

Ранее в подъезде дома, где проживает женщина, сработало взрывное устройство. Охранник ректора скончался от полученных травм.