Власти республики Тувы ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
"Из-за лесных пожаров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Туве. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет стоять вплоть до 13 сентября", — сообщил политик.
Он подчеркнул, что, несмотря на незамедлительную реакцию властей на пожары, фиксируются всё новые очаги возгорания.
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