В Туве из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Власти республики Тувы ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

"Из-за лесных пожаров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Туве. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет стоять вплоть до 13 сентября", — сообщил политик.

Он подчеркнул, что, несмотря на незамедлительную реакцию властей на пожары, фиксируются всё новые очаги возгорания.