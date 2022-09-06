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В Ижевске замглавы ритуального предприятия получил 260 тысяч штрафа за подкуп

Происшествия

В Ижевске заместитель главы муниципального предприятия, которое специализируется на ритуальных услугах, получил штраф в размере 260 тысяч рублей. Об этом пишет udm-info.ru.

По информации издания, мужчину заподозрили в коммерческом подкупе. Сотрудники регионального Следкома смогли доказать, что замруководителя фирмы брал деньги от компаний-подрядчиков за нелегальные действия на рынке ритуальных услуг.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Удмуртии, в ходе расследования дела мужчина признал свою вину и раскаялся.

В суде учли эти обстоятельства и решили назначить ему наказание в виде крупного штрафа.

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Автор: Юлия Миленина
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