В Ижевске заместитель главы муниципального предприятия, которое специализируется на ритуальных услугах, получил штраф в размере 260 тысяч рублей. Об этом пишет udm-info.ru.
По информации издания, мужчину заподозрили в коммерческом подкупе. Сотрудники регионального Следкома смогли доказать, что замруководителя фирмы брал деньги от компаний-подрядчиков за нелегальные действия на рынке ритуальных услуг.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Удмуртии, в ходе расследования дела мужчина признал свою вину и раскаялся.
В суде учли эти обстоятельства и решили назначить ему наказание в виде крупного штрафа.
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