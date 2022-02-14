Битва за гроб. Власти зафиксируют цены на основные ритуальные услуги

Стоимость ритуальных услуг в российских регионах будет зафиксирована. Это предполагает проект закона о похоронном деле, сообщает "РЕН ТВ".

Документ должен ввести государственное регулирование стоимости ритуальных услуг. Согласно инициативе, которая принадлежит зампреду комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой, агентства, оказывающие ритуальные услуги, перед началом работы должны будут получить специальные разрешения. После этого они будут занесены в реестр, в котором будет зафиксирована стоимость ритуальных услуг.

"Регулирование рынка должно привести к стабилизации цен на ритуальные услуги, которые сегодня нередко баснословно завышают недобросовестные организации и зачастую отказываются предоставлять их бесплатно нуждающимся", — отметила Разворотнева.

Также предполагается, что предельные цены будут установлены на устройство мест захоронения и уход за ними. Список цен на похороны будет предоставлен россиянам бесплатно.

Глава Союза ритуальных работников Антон Авдеев в разговоре с Pravda. Ru прокомментировал сообщения о законопроекте, согласно которому в России похороны станут государственной услугой, а также появится специальный реестр ритуальных агентств.