Мужчина, угрожавший взорвать дома в городах РФ, получил четыре года колонии

Жителя Краснотурьинска, который угрожал взорвать здания в пяти российских городах, отправили в тюрьму на четыре года. Об этом пишет tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, 52-летний мужчина в нетрезвом состоянии оповещал экстренные службы Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Верхотурья и Екатеринбурга о готовящихся террористических актах. Кроме того, он угрожал сотрудникам полиции расправой.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.

Как пояснили эксперты, житель Краснотурьинска предоставлял фейковые сведения о планируемых актах терроризма в городах Свердловской области из хулиганских побуждений.

Установлено, что мужчина уже имел судимость и отбывал наказание в тюрьме по статье 161 УК РФ ("Грабёж"). В связи с этим суд решил приговорить его к четырём годам колонии особого режима.