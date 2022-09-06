Жителя Краснотурьинска, который угрожал взорвать здания в пяти российских городах, отправили в тюрьму на четыре года. Об этом пишет tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации издания, 52-летний мужчина в нетрезвом состоянии оповещал экстренные службы Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Верхотурья и Екатеринбурга о готовящихся террористических актах. Кроме того, он угрожал сотрудникам полиции расправой.
Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.
Как пояснили эксперты, житель Краснотурьинска предоставлял фейковые сведения о планируемых актах терроризма в городах Свердловской области из хулиганских побуждений.
Установлено, что мужчина уже имел судимость и отбывал наказание в тюрьме по статье 161 УК РФ ("Грабёж"). В связи с этим суд решил приговорить его к четырём годам колонии особого режима.
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