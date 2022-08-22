ФСБ: убийство Дарьи Дугиной совершили спецслужбы Украины

Федеральная служба безопасности установила личности исполнителей убийства дочери философа Александра Дугина — Дарьи Дугиной.

"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", — сообщается в релизе Центра общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, украинка вместе с несовершеннолетней дочерью приехала в Россию 23 июля и арендовала квартиру в московском доме, где жила Дугина, чтобы следить за ней. В день убийства Вовк приехала на литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", куда была приглашена дочь философа.

Совершив управляемый подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, которым управляла Дугина, на следующий день Вовк отправилась в Псковскую область, откуда выехала в Эстонию. Правоохранители утверждают, что преступница передвигалась на машине Mini Cooper, причём трижды меняла номера: в Россию она заехала с донецкими номерами, по Москве передвигалась с казахстанскими, а при выезде из страны использовала украинские.

Следственный комитет получил материалы ФСБ и займётся дальнейшим расследованием уголовного дела.

Инцидент произошёл 20 августа в Одинцовском районе Московской области. В машине Дугиной находилось взрывное устройство, которое было активировано, когда девушка находилась за рулём. Она погибла.