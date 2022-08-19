В ГУ МЧС по Рязанской области назвали ситуацию с пожарами в Кудомском лесничестве сложной. Вместе с тем, угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
Представитель ведомства в разговоре с РИА Новости отметил, что самый крупный пожар охватил площадь в 6 тыс. гектаров.
17 и 18 августа из-за пожаров в Рязанской области запах гари ощутили жители Москвы.
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