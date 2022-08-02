"Мисс Татарстан" Асанова получила судимость за ложный донос на бывшего мужа

Бывшая обладательница титула "Мисс Татарстан" Лейла Асанова получила судимость после ложного доноса на экс-супруга Алексея Асанова. Об этом пишет inkazan.ru.

По информации издания, женщина пыталась доказать следователям, что её якобы изнасиловал бывший муж. Как сообщил экс-супруг Асановой, ей предъявили обвинение по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении с искусственным созданием доказательств).

Он пояснил, что Асанова сама "наставила себе синяков", а затем попросила подругу свидетельствовать против него.

Как показала экспертиза, гематомы у женщины появились за несколько дней до "преступления", в котором она обвиняла своего бывшего мужа.

Затем женщина призналась, что синяки возникли из-за вакуумного массажа. В результате её оштрафовали на 50 тысяч рублей. Отмечается, что бывшие супруги не общаются, но у них есть четыре общих ребёнка.