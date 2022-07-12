Украинцев научили правильно доносить на инакомыслящих

Минцифры Украины разработало рекомендации для начинающих стукачей. В них подробно разъясняется, как выявлять "коллаборанта" и правильно писать доносы.

Согласно распространённой в Telegram памятке, если добропорядочный украинец "уличил" человека в том, что он

"сочувствует России",

призывает к "свержению независимости страны" или разрушению ее территориальной целостности,

подрывает доверие к власти,

а то и вовсе шпионит — "сдает стратегически важные локации"

и — как апофеоз подрывной деятельности — отрицает агрессию РФ,

— ему следует немедленно сообщать об этом в специальной форме на сайте Минцифры.

Кстати, по данным ведомства, уже получено почти две тысячи "заявлений о коллаборантах":

"Призываем патриотов Украины приобщаться к народной разведке и сдавать СБУ государственных изменников", — написано в "памятке".

Дела растут, как снежный ком

МВД Украины сообщило, что почти тысяча дел за поддержку РФ уже возбуждена. Это примерно 10 штук ежедневно. 163 человека привлечены на текущий момент к уголовной ответственности.

Больше всего — за "помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти", — говорится в сообщении министерства.

Особо отмечается, что большинство "коллаборантов" находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Таких судят заочно.