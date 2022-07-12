Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ищенко: СВО является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против РФ
Первая в России операция по удалению метастаз была проведена в Москве
Politico: большинство граждан США не поддерживает переизбрание Байдена и Трампа
Баранец: "остудить мозги" НАТО без "Сарматов" можно тактическим ядерным оружием
Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ
Трое астраханцев погибли в результате обстрела ВСУ волонтёрского центра в ДНР
Тимошенко: наказать США за участие в обстрелах Новой Каховки можно "косвенно"
Baijiahao: новый премьер Британии может развязать ядерный конфликт с Россией
У югорчан нашёлся свой Хатико

Украинцев научили правильно доносить на инакомыслящих

Мир

Минцифры Украины разработало рекомендации для начинающих стукачей. В них подробно разъясняется, как выявлять "коллаборанта" и правильно писать доносы.

Украинцев научили правильно доносить на инакомыслящих

Согласно распространённой в Telegram памятке, если добропорядочный украинец "уличил" человека в том, что он

  • "сочувствует России",
  • призывает к "свержению независимости страны" или разрушению ее территориальной целостности,
  • подрывает доверие к власти,
  • а то и вовсе шпионит — "сдает стратегически важные локации"
  • и — как апофеоз подрывной деятельности — отрицает агрессию РФ,

— ему следует немедленно сообщать об этом в специальной форме на сайте Минцифры.

Кстати, по данным ведомства, уже получено почти две тысячи "заявлений о коллаборантах":

"Призываем патриотов Украины приобщаться к народной разведке и сдавать СБУ государственных изменников", — написано в "памятке".

Дела растут, как снежный ком

МВД Украины сообщило, что почти тысяча дел за поддержку РФ уже возбуждена. Это примерно 10 штук ежедневно. 163 человека привлечены на текущий момент к уголовной ответственности.

Больше всего — за "помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти", — говорится в сообщении министерства.

Особо отмечается, что большинство "коллаборантов" находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Таких судят заочно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать

Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.

Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Силовые структуры
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Мир. Новости мира
Генерал Истрин: удары ВС РФ ракетами Х-31 свидетельствуют о скором наступлении
Силовые структуры
Чеченские и русские добровольцы вынесли с территории ВСУ погибших сослуживцев
Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин
Мир. Новости мира
SCMP: США обошли Россию в игре великих держав с помощью Украины
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара
Кедми: основная цель армии России на Украине — ликвидация ВСУ — ужасает Киев
Силовые структуры
Кедми: основная цель армии России на Украине — ликвидация ВСУ — ужасает Киев
Последние материалы
Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ
Чистка салона автомобиля: виниловая обшивка проще всего поддаётся генуборке
Трое астраханцев погибли в результате обстрела ВСУ волонтёрского центра в ДНР
Тимошенко: наказать США за участие в обстрелах Новой Каховки можно "косвенно"
Мистики и оккультисты занимаются исследованием тульп — оживших мыслеобразов
Украинцев научили правильно доносить на инакомыслящих
Baijiahao: новый премьер Британии может развязать ядерный конфликт с Россией
У югорчан нашёлся свой Хатико
Мирошник: союзные силы начали окружение группировки ВСУ в Северске
В Пентагоне сообщили об уничтожении одного из лидеров "Исламского государства"*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников