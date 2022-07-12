Минцифры Украины разработало рекомендации для начинающих стукачей. В них подробно разъясняется, как выявлять "коллаборанта" и правильно писать доносы.
Согласно распространённой в Telegram памятке, если добропорядочный украинец "уличил" человека в том, что он
— ему следует немедленно сообщать об этом в специальной форме на сайте Минцифры.
Кстати, по данным ведомства, уже получено почти две тысячи "заявлений о коллаборантах":
"Призываем патриотов Украины приобщаться к народной разведке и сдавать СБУ государственных изменников", — написано в "памятке".
МВД Украины сообщило, что почти тысяча дел за поддержку РФ уже возбуждена. Это примерно 10 штук ежедневно. 163 человека привлечены на текущий момент к уголовной ответственности.
Больше всего — за "помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти", — говорится в сообщении министерства.
Особо отмечается, что большинство "коллаборантов" находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Таких судят заочно.
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