Катер с людьми на борту перевернулся на Каме: мужчины доплыли до берега

Катер перевернулся и затонул на Каме, на нём находились пятеро мужчин, они смогли доплыть до берега самостоятельно, об этом сообщает udm-info.ru.

Никто из пассажиров, находящихся на борту, не пострадал. Повезло, что в момент происшествия катер находился близко к берегу, ведь все пятеро были без спасательных жилетов.

На помощь оперативно отправились спасатели ГИМС МЧС Удмуртии и поисково-спасательной службы Удмуртии.

Ранее в Красноярском крае на Енисее перевернулась лодка, на борту которой находились семь человек: женщина, трое её детей и трое мужчин. Неподалёку находились специалисты скорой помощи, которые сделали всё, чтобы спасти тонущих пассажиров. На берег они смогли доставить детей и их мать. Однако женщину реанимировать не удалось, она скончалась. Двое мужчин смогли сами выбраться из воды, ещё одного так и не нашли.