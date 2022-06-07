Катер перевернулся и затонул на Каме, на нём находились пятеро мужчин, они смогли доплыть до берега самостоятельно, об этом сообщает udm-info.ru.
Никто из пассажиров, находящихся на борту, не пострадал. Повезло, что в момент происшествия катер находился близко к берегу, ведь все пятеро были без спасательных жилетов.
На помощь оперативно отправились спасатели ГИМС МЧС Удмуртии и поисково-спасательной службы Удмуртии.
Ранее в Красноярском крае на Енисее перевернулась лодка, на борту которой находились семь человек: женщина, трое её детей и трое мужчин. Неподалёку находились специалисты скорой помощи, которые сделали всё, чтобы спасти тонущих пассажиров. На берег они смогли доставить детей и их мать. Однако женщину реанимировать не удалось, она скончалась. Двое мужчин смогли сами выбраться из воды, ещё одного так и не нашли.
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