На Украине погиб молодой сапёр из Волгоградской области

Молодой сапёр Александр Водяной из Волгоградской области погиб на Украине в ходе спецоперации, об это пишет novostivolgograda.ru.

Солдат служил в сапёрной роте. Трагическое известие о его смерти пришло в родной посёлок Лебяжье Камышинского района.

"Добрый и отзывчивый юноша, он ладил со сверстниками и с уважением относился к старшим, в любой ситуации был готов прийти на помощь", — высказалась о погибшем директор Лебяжинской школы.

Он пал смертью храбрых, отстаивая жизнь и свободу мирных жителей Донбасса, сообщили в администрации Камышинского района.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего при исполнении воинского долга похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.