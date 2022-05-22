В ходе спецоперации на Украине погиб сапёр из Волгограда

Тридцатилетний военнослужащий из Волгограда Юрий Светашов погиб на Украине в ходе российской спецоперации, об этом пишет novostivolgograda.ru.

Отмечается, что Светашов был сапёром. В командовании воинской части рассказали, что волгоградец героически погиб при исполнении воинского долга.

Ранее стало известно, что троих военнослужащих из Челябинской области, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, наградили посмертно. Власти Магнитогорска рассказали, что родным погибших южноуральских солдат вручили их ордена Мужества в Центре патриотического воспитания Магнитогорска.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.