ВСУ обстреляли из "Ураганов" Киевский район Донецка: есть жертвы и раненые

Киевский район Донецка подвергся обстрелу из РСЗО "Ураган" со стороны украинских военных 10 мая. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

"Сегодня, в 13:05 украинские каратели вновь применили РСЗО БМ-27 "Ураган" при обстреле Киевского района города Донецка", — говорится в сообщении представительства.

Согласно предварительным данным, в результате обстрела на улице Университетской и проспекте Освобождения Донбасса погибли два мирных жителя.

Известно также о шести раненых горожанах, находившихся на улицах Левицкого, Лепишинского и проспекте Освобождения Донбасса.

Как сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин, среди пострадавших от обстрела ВСУ — девятилетний ребёнок.

По информации СЦКК ДНР, в результате обстрела получило повреждения здание Республиканского травматологического центра. Также повреждены многоквартирные дома на улице Артёма и проспекте Панфилова.