Киевский район Донецка подвергся обстрелу из РСЗО "Ураган" со стороны украинских военных 10 мая. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Сегодня, в 13:05 украинские каратели вновь применили РСЗО БМ-27 "Ураган" при обстреле Киевского района города Донецка", — говорится в сообщении представительства.
Согласно предварительным данным, в результате обстрела на улице Университетской и проспекте Освобождения Донбасса погибли два мирных жителя.
Известно также о шести раненых горожанах, находившихся на улицах Левицкого, Лепишинского и проспекте Освобождения Донбасса.
Как сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин, среди пострадавших от обстрела ВСУ — девятилетний ребёнок.
По информации СЦКК ДНР, в результате обстрела получило повреждения здание Республиканского травматологического центра. Также повреждены многоквартирные дома на улице Артёма и проспекте Панфилова.
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