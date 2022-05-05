Город Ясиноватая в ДНР подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ 5 мая
Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, в результате обстрела повреждён ряд многоквартирных домов в микрорайоне "Зорька", а также на улицах Школьной и Орджоникидзе.
Сообщается также о десятках попавших под обстрел домов в частном секторе на улицах Бабушкина, Белинского, Димитрова, Зои Космодемьянской, Крымской, Кубанской, Молодёжной, Октябрьской и Чкалова. Кроме того, получили повреждения здания медучреждений на улицах Молодёжной и Школьной.
"В результате обстрела все дома остались без остекления, разбиты кровля и разрушены стены", - говорится в сообщении.
Информации о погибших и пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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