EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

В ДНР заявили о массированном артиллерийском ударе ВСУ по Ясиноватой

Происшествия

Город Ясиноватая в ДНР подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ 5 мая

В ДНР заявили о массированном артиллерийском ударе ВСУ по Ясиноватой

Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, в результате обстрела повреждён ряд многоквартирных домов в микрорайоне "Зорька", а также на улицах Школьной и Орджоникидзе.

Сообщается также о десятках попавших под  обстрел домов в частном секторе на улицах Бабушкина, Белинского, Димитрова, Зои Космодемьянской, Крымской, Кубанской, Молодёжной, Октябрьской и Чкалова. Кроме того, получили повреждения здания медучреждений на улицах Молодёжной и Школьной.

"В результате обстрела все дома остались без остекления, разбиты кровля и разрушены стены", - говорится в сообщении.

Информации о погибших и пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко
Sberbank
Новости
На параде 9 мая оренбуржцам придётся надеть маски
WP: Индонезия устроила Байдену цугцванг, пригласив на саммит G20 Путина
Конрад Ренкас: Вашингтон ставит крест на Зеленском и Киеве
Вассерман: Украина прекратит своё существование уже к июлю
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
В ДНР заявили о массированном артиллерийском ударе ВСУ по Ясиноватой
Эксперты назвали признаки всеобщей мобилизации: один из них - указ президента
Замкомандира "Азова"* Паламарь обратился к мировым лидерам и Зеленскому
Лукашенко: только Белоруссия поддерживает Россию в спецоперации на Украине
Эксперт о ситуации на Украине: "Это начинает сильно походить на мировую войну"
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.

Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Любовь Степушова Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
Последние материалы
Российский спецназ уничтожил командира отряда теробороны в харьковском лесу
Лукашенко заявил о намерении США "утопить" РФ в конфликте с Украиной
В ходе СВО бронетехника украинских силовиков под Изюмом была уничтожена
В США уличили администрацию Байдена в поддержке неонацизма на Украине
Диетолог Чехонина: тяга к сладкому указывает на дефицит хрома
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
В Киеве задержали одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор"
Мэр Тбилиси: глава офиса президента Украины Подоляк — "позорное существо"
Во Львове пообещали "перелом" после 9 мая
Вход в Московский зоопарк украсил новейший 3D-экран
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников