New York Post: в США украинец порезал украинца из-за разговора на русском языке

В американском Бруклине украинец порезал в баре украинца разбитой бутылкой. Как сообщает New York Post, обидчик заподозрил соотечественника в том, что он "русский".

Всё произошло еще 25 апреля. Сначала в караоке-баре к отмечающему день рождения Андрею Мелешкову подошёл незнакомец и стал оскорблять его, потому что тот якобы "выглядит как русский". Пояснения, что сам он украинец и переехал в Штаты в 2015 г., не помогли.

Подошедший потребовал от Мелешкова произнести слово "паляница" — русофобы уверены, что носители русского языка не могут правильно произносить его. Затем он разбил бутылку и "розочкой" ударил соотечественника в лицо и шею.

Пострадавшему наложили 17 швов — медики сказали, что ему весьма повезло, совершенно случайно сонная артерия осталась целой.

Нападавшего арестовали, им оказался 31-летний Олег Сулима, проживающий в Бруклине почти 13 лет. Ему уже предъявлено несколько обвинений: домогательства, незаконное владение оружием и преступления на почве ненависти.

Адвокат Сулимы утверждает, что тот сам жертва — после нападения друзья Мелешкова якобы так сильно избили его, что того пришлось даже госпитализировать.