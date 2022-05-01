Мужчина в Москве выпрыгнул с четвёртого этажа здания отдела полиции. Ему оказывается медицинская помощь, сообщает Telegram-канал "112".
По его данным, мужчину задержали по подозрению в грабеже и доставили в отдел МВД по Пресненскому району. Внутри здания он временно остался без присмотра и выпрыгнул в окно четвёртого этажа.
"Оставшись без присмотра, он выпрыгнул с четвёртого этажа. Пострадавшего осматривают медики", — отмечает Telegram-канал.
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