Задержанный полицией мужчина спрыгнул с четвёртого этажа отдела МВД в Москве

Мужчина в Москве выпрыгнул с четвёртого этажа здания отдела полиции. Ему оказывается медицинская помощь, сообщает Telegram-канал "112".

По его данным, мужчину задержали по подозрению в грабеже и доставили в отдел МВД по Пресненскому району. Внутри здания он временно остался без присмотра и выпрыгнул в окно четвёртого этажа.

"Оставшись без присмотра, он выпрыгнул с четвёртого этажа. Пострадавшего осматривают медики", — отмечает Telegram-канал.