Педофил совратил 10-летнюю девочку в Telegram и выложил ее интимные фотографии в сеть.
В Москве мужчина создал аккаунт в Telegram и, представившись Адрианом, познакомился с 10-летней девочкой. После непродолжительного общения он втерся к ней в доверие и попросил ее сделать фотографии и видеоматериалы порнографического содержания. Девочка согласилась и выполнила требование. Вскоре педофил создал несколько Telegram-каналов, где начал рассылать фотографии девочки.
Ранее этот же мужчина звонил школьницам по видеосвязи и совершал действия непозволительного характера.
Полиция уже возбудила уголовное дело. Педофилу грозит 134 статья УК РФ.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
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