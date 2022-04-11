Москвич продавал интимные фотографии десятилетней девочки

Педофил совратил 10-летнюю девочку в Telegram и выложил ее интимные фотографии в сеть.

В Москве мужчина создал аккаунт в Telegram и, представившись Адрианом, познакомился с 10-летней девочкой. После непродолжительного общения он втерся к ней в доверие и попросил ее сделать фотографии и видеоматериалы порнографического содержания. Девочка согласилась и выполнила требование. Вскоре педофил создал несколько Telegram-каналов, где начал рассылать фотографии девочки.

Ранее этот же мужчина звонил школьницам по видеосвязи и совершал действия непозволительного характера.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Педофилу грозит 134 статья УК РФ.