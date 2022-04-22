В НИИ войск ВКО в Твери потушили пожар

Власти Тверской области заявили, что пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России потушили. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

По информации представителей местных властей, огонь ликвидировали в пятницу, 22 апреля, в 07:33. Как подчеркнули в пресс-службе, на месте происшествия работали всю ночь.

"Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние здания и жилые дома", — написали на официальном сайте правительства Тверской области.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли шесть участников происшествия. Удалось спасти 54 человека, пострадали 24.