Власти Тверской области заявили, что пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России потушили. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
По информации представителей местных властей, огонь ликвидировали в пятницу, 22 апреля, в 07:33. Как подчеркнули в пресс-службе, на месте происшествия работали всю ночь.
"Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние здания и жилые дома", — написали на официальном сайте правительства Тверской области.
Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли шесть участников происшествия. Удалось спасти 54 человека, пострадали 24.
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