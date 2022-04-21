Горит второй этаж центрального корпуса Центрального НИИ войск ВКО в Твери. Люди выпрыгивали из окон здания.
Как сообщает Telegram-канал Mash, здание заволокло ядовитым сизо-чёрным дымом.
По предварительной информации, в 11 утра случилось возгорание на втором этаже НИИ. Находящиеся в здании люди не сумели эвакуироваться из-за едкого дыма, который распространился в помещениях. Людям приходилось выпрыгивать из окон.
Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте происшествия трудятся спасатели и пожарные. Рядом со зданием дежурят медики.
В результате пожара один человек погиб, его обнаружили в дыму на верхних этажах. Пострадали 20 человек, 4 из них — спаслись тем, что покинули зону возгорания через окно.
20 апреля в центре Москвы горели подвалы здания на Фестивальной площади.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".