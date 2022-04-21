В НИИ войск ВКО в Твери начался пожар, есть жертвы

Горит второй этаж центрального корпуса Центрального НИИ войск ВКО в Твери. Люди выпрыгивали из окон здания.

Как сообщает Telegram-канал Mash, здание заволокло ядовитым сизо-чёрным дымом.

По предварительной информации, в 11 утра случилось возгорание на втором этаже НИИ. Находящиеся в здании люди не сумели эвакуироваться из-за едкого дыма, который распространился в помещениях. Людям приходилось выпрыгивать из окон.

Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте происшествия трудятся спасатели и пожарные. Рядом со зданием дежурят медики.

В результате пожара один человек погиб, его обнаружили в дыму на верхних этажах. Пострадали 20 человек, 4 из них — спаслись тем, что покинули зону возгорания через окно.

20 апреля в центре Москвы горели подвалы здания на Фестивальной площади.