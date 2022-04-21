Пять человек стали жертвами пожара в здании Центрального НИИ Войск Воздушно-космической Обороны в Твери.
"Всего погибли пять человек. Пострадали 25", - сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
В тверских больницах агентству рассказали о 13 госпитализированных из-за пожара в НИИ.
По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в здании НИИ на набережной Афанасия Никитина поступило к спасателям 21 апреля в 11.08. В настоящее время площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Согласно сведениям областных властей, в ликвидации ЧП задействовано более 240 человек и 69 единиц техники. К тушению пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС РФ.
Главная военная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с инцидентом в тверском оборонном НИИ.
"Военной прокуратурой Тверского гарнизона Западного военного округа организована проверка в связи с крупным пожаром в Центральном Научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны в г. Твери", - говорится в сообщении прокуратуры.
По информации ведомства, на место происшествия направился военный прокурор гарнизона.
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