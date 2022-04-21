Число погибших из-за пожара в оборонном НИИ в Твери достигло пяти человек

Пять человек стали жертвами пожара в здании Центрального НИИ Войск Воздушно-космической Обороны в Твери.

"Всего погибли пять человек. Пострадали 25", - сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

В тверских больницах агентству рассказали о 13 госпитализированных из-за пожара в НИИ.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в здании НИИ на набережной Афанасия Никитина поступило к спасателям 21 апреля в 11.08. В настоящее время площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Согласно сведениям областных властей, в ликвидации ЧП задействовано более 240 человек и 69 единиц техники. К тушению пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС РФ.

Главная военная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с инцидентом в тверском оборонном НИИ.

"Военной прокуратурой Тверского гарнизона Западного военного округа организована проверка в связи с крупным пожаром в Центральном Научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны в г. Твери", - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, на место происшествия направился военный прокурор гарнизона.