Медведя объявили неадекватным за кражу теленка в неположенном месте

Любопытный инцидент произошел в селе Новоселово Томской области. Медведь забрался в один из дворов деревни и похитил теленка.
Все произошло в минувший четверг. Лесной зверь пробрался на территорию частного дома, убил теленка и утащил с собой. Местные жители кинулись вдогонку, обследовали близлежащую территорию, но ни похитителя, ни его жертву так и не нашли. Охотники пришли к выводу, что медведь, должно быть, закопал свою добычу.
Представители областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства заявили, что такое поведение зверя можно назвать неадекватным. По их словам, неподалеку от леса, откуда он пришел, пасся скот, но медведь принял решение пробраться к людям, на их территорию — для столь умного зверя такое поведение не является нормальным.
В областном департаменте также заявили, что на данный момент решается вопрос об отстреле неадекватного медведя.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в одном из сел глубокой российской глубинки местные жители решились на жертвоприношение. Таким образом они решили задобрить богов и сгладить опасные последствия финансового кризиса. Жертвой послужит здоровый, молодой бычок. Жители деревни убьют его, выпотрошат и искупаются в его крови. Интересно, что местное Министерство культуры одобрило эту затею.
Фото: dezinfo. net
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