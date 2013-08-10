Как подружиться с бурым медведем?

Биологи, которые в конце июля этого года собрались на Всероссийский слет-семинар молодых ученых по вопросам изучения и охраны редких животных, достаточно часто вспоминали хозяина тайги — бурого медведя. Это животное до сих пор является любимым объектом исследования. А все потому, что он не устает удивлять людей своими экстравагантными выходками.

Медведь - животное с непредсказуемым поведением

Вообще, медведь — животное с достаточно сложным и часто весьма непредсказуемым поведением. Из этого следует, что ожидать от него можно чего угодно. Тем не менее, было бы неверно утверждать, что по отношению к человеку хозяин русских лесов всегда настроен враждебно — известно немало случаев, когда топтыгин весьма лояльно относился к странному с его точки зрения двуногому существу, которое повстречалось ему на лесных тропинках. Более того, иногда между медведями и людьми складывались вполне доверительные отношения.

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О всех этих интересных с научной точки зрения случаях рассказывали многие биологи и натуралисты, которые собрались в конце июля нынешнего года на слет молодых ученых, занимающихся изучением и охраной редких животных, что проходил в Хакасском природном государственном заповеднике.

Среди гостей присутствовал и известный блогер, фотограф и путешественник-натуралист Игорь Шпиленок, чей опыт общения с хозяевами камчатской тайги весьма и весьма велик.

Рассказывая ученым и журналистам о своих встречах с медведями, Игорь Петрович отметил, что в Кроноцком заповеднике, где он много лет работал инспектором:

"сложилась уникальная ситуация — на охраняемой территории обитает более шестисот медведей. То есть их там больше, чем людей. Хотя медведь, конечно же, зверь осторожный, однако тот факт, что к ним из представителей рода человеческого никто не проявляет агрессии, весьма изменил их поведение. Они не того чтобы перестали бояться людей — нет, медведи нас вообще практически не замечают. То есть эти животные прекрасно понимают, что у нас свои дела, у них — свои, и незачем нам мешать друг другу.

Конечно же, нельзя сказать, что подобное является правилом — бывают случаи, когда медведь не потерпит человека возле себя, взять хотя бы тех же медведиц с медвежатами. Однако в остальном эти бурые великаны вполне лояльны к людям. Собственно говоря, тем, кто хочет наблюдать за медведями или фотографировать их, следует усвоить одно простое правило — этого зверя не нужно боятся.

Если ходить за медведем на расстоянии, он перестает обращать внимание на человека

Мой опыт показывает, что если постоянно ходить за медведем, пусть даже на расстоянии, то через некоторое время он просто перестает обращать на тебя внимание. Впрочем, это совсем не значит, что нужно навязывать ему свое общество — иногда медведю просто необходимо побыть одному.

Был один печальный пример с ученым, который неоднократно завоевывал доверие медведей — некоторые из них даже пускали его к себе в берлогу. Однако как-то раз он утратил бдительность и стал постоянно следовать за молодым самцом, который собирался залечь в спячку. Зверь нервничал, но исследователь не обращал на это внимания. В конце концов топтыгин ударил его лапой и убил. Интересно, что когда сотрудники заповедника "расследовали" этот случай, то они не стали отстреливать медведя — было ясно, что зоолог сам спровоцировал нападение.

Медведя нельзя подкармливать

Но тем не менее, следуя за медведем, ни в коем случае нельзя его подкармливать — это может привести к тому, что зверь в дальнейшем будет нападать на людей. Ведь у медведя логика простая — если раньше давали еду, а теперь не дают, значит, надо взять ее самому. И вот он начинает сперва проверять содержимое человеческих рюкзаков, ну, а потом и на самих людей бросаться.

И это неоднократно подтверждалось — почти все случае нападения медведя на человека

в Приморье

и на Камчатке

были совершены именно прикормленными животными.

Более того, раз прикормив медведя, его потом не отучишь от этого. Мне лично только один случай известен, когда зверя удалось отучить от этой привычке — с медведицей заповедника по прозвищу Темнолапка. Когда она стала заглядывать в окна домов, вымогая еду, то ее просто усыпили и отвезли за пределы ее исходного местообитания. И хоть Темнолапка быстро вернулась обратно, однако еду с тех пор уже больше не клянчила".

Как медведи мешают работать зоологам

Впрочем, бывает и так, что медведи доставляют людям неприятности совсем другого рода — например, они могут мешать ученым выполнять свою работу. Старший научный сотрудник Саяно-Шушенского заповедника Сергей Истомов вспоминает, как хозяева тайги несколько раз сносили фотоловушки, которые использовались для наблюдений за снежным барсом. При этом некоторые из топтыгиных проявляли просто чудеса изобретательности.

"Один случай нас просто поразил — я не ожидал, что медведь может работать своей тяжелой лапой как миниатюрными щипчиками. А дело было так — для того, чтобы закрепить фотокамеру на одном из участков мы выложили из камней некую "туру", а сам аппарат вставили внутрь. Подошел медведь, заинтересовался камерой и аккуратно вытащил ее когтем, при этом даже не разломав каменную пирамиду. Далеко ее, правда не унес, рядом бросил, причем объективом кверху. Вот и лежала она так несколько дней, фотографируя вместо барсов тучки, закаты и рассветы. Ну, а догадались мы о том, как он вынул фотоловушку из-за того, что сам процесс "похищения" был самым тщательным образом отснят той же самой камерой.

Медведь вырвал дерево с фотоловушкой и всё вместе скинул в реку

Еще один у нас случай недавно был — поставили мы ловушку в достаточно диком месте заповедника, настоящий "медвежий угол", где эти животные умирают вполне себе своей смертью, так и не увидев человека. Закреплена камера в этот раз была на дереве — мы ее крепко к стволу привязали. Так вот, подошел медведь, посмотрел на камеру и чем-то она ему видно не понравилась. Тогда он просто вытащил с корнем дерево, оттащил его с камерой к реке и отправил этот ценнейший аппарат в дальнее плавание. Мы это все уже после по следам установили" — рассказывал Сергей Петрович участникам семинара, посвященном использованию фото и звуковых ловушек .

Как видите, иногда хозяева тайги весьма и весьма препятствуют биологам в их работе. Тем не менее, изучение жизни этого весьма интересного животного идет полным ходом — ведь во многих местах нашей страны медведь является самым близким соседом человека. Поэтому-то ученые стремятся узнать о его привычках, особенностях поведения как можно больше. Достаточно часто их наблюдения опровергают сложившиеся об этом животном мифы и суеверия.

Суеверия о медведях

О развенчании одной из таких "медвежьих" легенд рассказала научный сотрудник Торопецкой биостанции "Чистый лес" Дарья Бондарь. По словам Дарьи Георгиевны:

"… существует расхожее заблуждение о том, будто бы медведица учит медвежат впадать в спячку. Однако руководитель нашей биостанции Валентин Сергеевич Пажетнов, крупнейший специалист в мире по бурому медведю, убедительно доказал, что это не так. И тут не обошлось без курьеза — Валентин Сергеевич, воспитывая двух медвежат-сирот, сначала попытался залечь с ними, то есть как бы выполнить функции матери-медведицы. Однако потом он их чем-то побеспокоил и медвежата ушли от него. Но они тут же сделали сами новую берлогу недалеко от старой и спокойно в нее улеглись.

Вот так Пажетнов и пришел к выводу, что подобное поведение является инстинктивным. Кстати, его открытие позволило нам разработать методику успешного выращивания медвежат, которые остались сиротами на первом году своей жизни. Мы выкармливаем их 6-8 месяцев, а потом спокойно отпускаем на волю. И вот согласно наблюдениям, все они совершенно самостоятельно и без всяких проблем сооружали берлогу и укладывались в нее. У нас даже видеосъемка есть, подтверждающая это".

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Как видите, медведь может быть разным — и совершенно спокойным, и агрессивным, и сообразительным, и подчиняющимся инстинктам. Его поведения весьма и весьма разнообразно. Наверное, именно поэтому он до сих пор остается любимым объектом исследования для многих зоологов, натуралистов и просто любителей природы…

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