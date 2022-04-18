Группа туристов с детьми пропала на Урале во время сплава по реке

В Свердловской области во время сплава по реке на лодках пропали восемь человек. Согласно информации ГУ МВД по региону, среди них были дети.

"В состав группы входили восемь человек, в том числе двое мужчин 1967 и 1981 годов рождения, мальчик 2016 года рождения и девочка 2018 года рождения. Личности ещё четырёх человек полиция сейчас устанавливает", — говорится на официальном сайте ведомства.

На сплав группа отправилась в минувшее воскресенье. Родные туристов обратились за помощью в дежурную часть полиции Первоуральска в этот же день, потому что люди перестали выходить на связь.

В регионе развернули поисковые работы, в которых участвуют как представители официальных ведомств, так и волонтёры.

"Вероятно, что-то произошло в пути следования. Маршрут туристов проходил по весенним рекам Восточный Шишим, Большой Шишим с выходом в Чусовую", — резюмировали в региональном МВД.