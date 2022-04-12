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Автор Игорь Рябов

Очевидцы рассказали подробности инцидента с взрывом газа в Ступине

Происшествия

Очевидец взрыва газа в Ступине Виктория Силина рассказала, что её семья проснулась от сильного грохота, который раздался в соседнем доме.

Очевидцы рассказали подробности инцидента с взрывом газа в Ступине

Инцидент произошёл в понедельник, 11 апреля. Взрыв газа произошёл на четвёртом этаже одной из многоэтажек подмосковного города Ступино. В результате случившегося погибли три человека, ещё 19 жильцов получили травмы разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать неисправность газового оборудования и утечка газа.

По словам Силиной, после взрыва сработали сигнализации на всех автомобилях во дворе.

"Грохот стоял такой, что уши заложило, возможно, потому что окно было открыто. Испугались очень. Мама решила, что машина взорвалась. Кинулись к окну смотреть, что случилось. Увидели, что двух этажей посередине просто нет. Дом напротив — на первом этаже стекла выбило у деревянных окон, такая взрывная волна была", — сообщила Силина в беседе с Москва 24.

Девушка добавила, что слышала, как кто-то зовёт на помощь. Она оделась и выбежала на улицу, чтобы помочь потерпевшим.

Другой очевидец по имени Павел, который живёт в километре от места взрыва, заявил, что от хлопка открылась створка окна, а машины на улице начали сигналить.

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Автор: Игорь Рябов
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