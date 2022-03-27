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Автор Светлана Нерадовская

Мама ребёнка с ДЦП просит воров вернуть инвалидную коляску сына

Происшествия

Мать мальчика, страдающего ДЦП, обратилась к преступникам с просьбой вернуть незаменимую для её ребёнка вещь — инвалидную коляску, которую они незаметно вынесли из дома в ночь на 18 марта.

Мама ребёнка с ДЦП просит воров вернуть инвалидную коляску сына

Инцидент произошёл в подмосковной Электростали. Пострадавшая Анна Приходько рассказала представителям информационного портала Lifedd, что она оставляла коляску своего сына, который не может ходить сам, в подъезде, где похожие вещи хранили и другие жильцы. Женщина не поднимала коляску в квартиру, потому что она очень тяжёлая. А 19 марта пострадавшая случайно обнаружила перед выходом с ребёнком из дома, что коляски нет на привычном месте.

"Недавно у Тимоши (имя 13-летнего сына) началась реабилитация. Мы уезжали рано утром, а приезжали поздно вечером, поэтому на коляску я иногда не обращала внимания. В субботу, когда поняла, что её украли, вызвала полицию. Соседка на опросе рассказала, что обратила внимание на отсутствие коляски, когда шла с работы домой вечером с 17 на 18 марта. Хотя я точно помню, что утром 17 марта коляска ещё стояла на месте", — рассказала Lifedd пострадавшая.

Она добавила, что дорогостоящая коляска за 350 тысяч рублей, которую подарил ребёнку благотворительный фонд, пробыла у него меньше года.

Мать мальчика даже не думает о возмездии, напротив, она всего лишь просит воров вернуть коляску, потому что без неё её сын не может передвигаться.

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Автор: Светлана Нерадовская
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