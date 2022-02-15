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Автор Елена Былкина

Прилучный показал Гарика Сукачёва в инвалидном кресле

Шоу-бизнес

В Сети ужаснулись, когда узнали, что седой старик на инвалидной коляске — никто иной как Гарик Сукачёв. Внешний вид певца заставил фанатов лидера группы "Неприкасаемые" содрогнуться.

Гарик Сукачёв на съёмках фильма
Гарик Сукачёв на съёмках фильма

Павел Прилучный опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок седого старика в инвалидном кресле. Подписчики не узнали пожилого человека с объёмной сумкой и клетчатым пледом на коленях. Затрудняли идентификацию и чёрные очки на глазах у мужчины. 

"Куда Джигурду доставляете?" — пошутили подписчики Прилучного, глядя на фото.

Звезда фильма "Мажор" объяснил, что с Гариком Сукачёвым всё в порядке. Просто певец снимается в фильме "Дядя из Чикаго", где играет роль инвалида-колясочника.

"Когда такая компания @igorsukachev @alinastalina @kalikhov_dima и 20 ночных смен проходят легко и непринужденно", — подписал снимок с исполнителем хита "А я милого узнаю по походке…".

Тема инвалидов-колясочников стала в последнее время особенно популярна в отечественном кинематографе. Ранее в роль обездвиженного человека вжился Александр Панкратов-Чёрный, который играет в сериале "ИП Пирогова".

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Гарик Сукачев - Я милого узнаю по походке
Автор: Елена Былкина
Темы павел прилучный
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