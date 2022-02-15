В Сети ужаснулись, когда узнали, что седой старик на инвалидной коляске — никто иной как Гарик Сукачёв. Внешний вид певца заставил фанатов лидера группы "Неприкасаемые" содрогнуться.
Павел Прилучный опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок седого старика в инвалидном кресле. Подписчики не узнали пожилого человека с объёмной сумкой и клетчатым пледом на коленях. Затрудняли идентификацию и чёрные очки на глазах у мужчины.
"Куда Джигурду доставляете?" — пошутили подписчики Прилучного, глядя на фото.
Звезда фильма "Мажор" объяснил, что с Гариком Сукачёвым всё в порядке. Просто певец снимается в фильме "Дядя из Чикаго", где играет роль инвалида-колясочника.
"Когда такая компания @igorsukachev @alinastalina @kalikhov_dima и 20 ночных смен проходят легко и непринужденно", — подписал снимок с исполнителем хита "А я милого узнаю по походке…".
Тема инвалидов-колясочников стала в последнее время особенно популярна в отечественном кинематографе. Ранее в роль обездвиженного человека вжился Александр Панкратов-Чёрный, который играет в сериале "ИП Пирогова".
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