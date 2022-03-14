Генпрокуратура проверит журналиста Невзорова на экстремизм

Депутат Госдумы от "Единой России” Султан Хамзаев попросил Генпрокуратуру РФ проверить публикации журналиста Александра Невзорова на экстремизм.

В письме, направленном в генеральную прокуратуру, Хамзаев рассказал о том, что в последнее время Невзоров активно публикует в соцсетях видеозаписи, которые направлены против спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Парламентарий предполагает, что в эти материалы имеют экстремистский характер.

"Попытка угодить западному истеблишменту со стороны Невзорова больше напоминает желание спасти свои визы. Я считаю, что та деятельность, которую он сегодня ведет — это информационный терроризм, экстремистская деятельность", — цитирует РИА Новости выдержки из письма Хамзаева.

По словам депутата Госдумы, на своём аккаунте YouTube Невзоров называет "сепаратистскими" действия российской армии на Украине.

Ранее Александр Невзоров навлёк на себя гнев Российского военно-исторического общества после того, как назвал фанатиком первую женщину, удостоенную звания Героя Советского Союза во время ВОВ Зою Космодемьянскую. По словам журналиста, героически выполненный ею приказ был преступным.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен