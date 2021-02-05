Невзоров отказался просить прощение за слова о Зое Космодемьянской

Журналист навлёк на себя гнев Российского военно-историческое общества.

Александр Невзоров называл Зою Космодемьянскую фанатиком, а приказ, который она героически выполнила преступным.

Это высказывание привлекло внимание представителей Российское военно-историческое общество, которые обратились Генеральную прокуратуру. Слова Невзорова просят проверить, так как они могут рассматриваться как нарушение статьи Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма".

"Я ни каяться, ни извиняться не буду", — объяснил Невзоров в своём видеообращении в в Instagram.

Александр Глебович обяъснил свою позицию тем, что он не желает следовать бездумному почтению к мифам сталинской пропаганды.

Жалобу на себя в прокуратуру Невзоров назвал доносом.

Подвиг Зои Космодемьянской отражён в фильме Зоя, премьера которого состоялась 28 ноября 2020 года.