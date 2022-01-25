В центре Киева открыли огонь из автоматов

В центре Киева у здания Службы безопасности Украины неизвестные открыли огонь из автоматов. Информация об этом и видео с места происшествия появились в Тelegram-канал "Политика Страны".

На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин в чёрном стреляют в воздух из автоматов. При этом рядом стоят прохожие в гражданском и просят преступников успокоиться.

Предполагается, что мужчины совершили ограбление пункта обмена валют.

Ранее во время митинга предпринимателей в украинской столице один из участников не пришёл в себя после стычек. Протестующему не помогла помощь медиков — его не смогли откачать.

Напомним, что сегодня, 25 января, в Киеве митинг предпринимателей у Верховной рады, добивающихся налоговых послаблений, закончился потасовкой с правоохранителями. При этом известно, что время от времени полиция действует жёстко.

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